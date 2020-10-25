بالصور.. أروى جودة تكشف مفاجأة عن فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة: مستلفاه

رنا صلاح الدين - خطفت الفنانة المصرية أروى جودة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، بفستان شديد الأناقة.

اروى جودة

الفنانة المصرية تألقت بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، وجمعت شعرها لأعلى في كعكعة كبيرة، كما ظهرت في بعض الصور وهي مرتدية كمامة بنفس لون الفستان.

اروى جودة

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أروى ردت على سؤال عن سعر فستانها، حيث فجرت مفاجأة بقولها: “أنا مستلفاه من الديزاينر، ومعظمنا بنعمل كده، وفى حاجات لبستها قبل كدة هطلعها السنة دى”.

اروى جودة

وبررت ذلك بقولها: “إحنا السنة دي كان صعب إننا نسافر نشتري فساتين، فكان اعتمادنا على الديزاينر المصريين، وأننا نطلع حاجات لبسناها قبل كده، وأنا معنديش مشكلة إن في حاجات لبستها ألبسها تاني”.

اروى جودة