بالصور.. هدى المفتي ترتدي بدلة ريهام عبدالغفور.. من الأجمل بها؟

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رنا صلاح الدين - حضرت الفنانة المصرية هدى المفتي عرض فيلم "حارس الذهب" في أول أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة خطفت أنظار الجميع.
هدى المفتي وريهام عبدالغفور
هدى أطلت ببذلة سوداء لامعة مزينة بخطوط باللون الروز، من تصميم مهند كوجاك، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف غير ملامحها قليلا.
بذلة هدى كانت قد ارتدتها الفنانة ريهام عبدالغفور، منذ ما يقرب من عام، وذلك في جلسة تصوير بعدسة كاميرا خالد فضة.
هدى المفتي وريهام عبدالغفور
إلا أن ريهام ارتدت البذلة مفتوحة وارتدت تحتها تيشيرت أبيض، بينما أغلقت هدى البدلة ولم ترتدي شيئا تحتها، في إطلالة جريئة.
هدى المفتي وريهام عبدالغفور
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