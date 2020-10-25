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رنا صلاح الدين - تألقت الفنانة التونسية سارة التونسي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، بإطلالة مميزة، جعلتها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.
سارة التونسي
سارة التونسيي تألقت في الحفل بفستان طويل منفوش من أسفل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وتزينت بمكياج كثيف أبرز ملامحها.
سارة التونسي
والد سارة التونسي، الفنان محمد الغضاب، احتفل بتصدر ابنته التريند، ونشر صورة لها من المهرجان، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.
وعلق قائلا:” تحضر الفنانة سارة التونسى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بمصر وتتصدر التريند بإطلالتها الجميلة على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان في دورته الرابعة”.
سارة التونسي
سارة التونسي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلالتها في افتتاح مهرجان الجونة.. والد سارة التونسي يحتفل بتصدرها التريند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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