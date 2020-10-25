شاهد.. خالد صالح "الغائب الحاضر" في مهرجان الجونة.. وتعليق مؤثر من نجله

رنا صلاح الدين - أعرب الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عن سعادته البالغة بتواجد صورة والده الراحل خالد صالح على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ونشر أحمد صورة والده والتي ظهر فيها مرتدي بدلة كلاسيكية وخلفه شعر مهرجان الجونة، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقًا:"المبهر والمفرح، يديم عليك الإبداع، لقلبي كالعاد، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا بيك على خير يا والدي".

احمد خالد صالح

على جانب آخر يعرض حاليًا للفنان أحمد خالد صالح، حكاية "لازم أعيش"، من مسلسل "إلا أنا"، والتي تلعب بطولتها الفنانة الشابة جميلة عوض.

مسلسل "إلا أنا" يعرض عبر فضائية dmc، ويشارك في حكاية "لازم أعيش"، نجلاء بدر، سلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.