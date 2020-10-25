المطربة إيجي أزاليا تنفصل عن صديقها بلايبوي كارتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المغنية الأسترالية إيجي أزاليا (30 عاما)، انفصالها عن صديقها بلايبوي كارتي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إيجي أزاليا أعلنت نبأ الانفصال عبر منشور على حسابها بتطبق أنستقرام، لمشاركة الصور.



وكانت العلاقة بين ايجي وكارتي / 24 عاما/ قد بدأت عام 2018، وشهدت علاقتهما طوال هذه الفترة توترات.

وانفصل الاثنان لفترة قصيرة في كانون أول/ديسمبر العام الماضي، مع ذلك أعلنا عودتهما لبعضهما بعد فترة قصيرة.

وفي مطلع آيار/مايو الماضي، أعلنت إيجي وكارتي استقبالهما طفلهما الأول.