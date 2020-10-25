شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منصة الجونة السينمائية بلقاء مع النجم الهندى علي فازال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بعد قليل فعاليات منصة الجونة السينمائية بمهرجان الجونة في دورته الرابعة، وذلك بلقاء مع النجم الهندي علي فازال، وهي محاضرة وتديرها الفنانة بشرى رزة، ويتحدث فيها عن مسيرته الإبداعية الطويلة ووصوله إلى هولييوود وتمثيله مع ألمع أسماء صناعة السينما، ونجم بولييود الشهير فازال معروف بمشاركته في الفيلم البريطاني - الأمريكي "فيكتوريا وعبدول" (2017) الذي شارك بطولته مع النجمة العالمية جودي دينش، وعُرض الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 2017، كما يشارك في بطولة فيلم كينيث براناه الجديد «موت فوق النيل"، المبني على رواية بوليسية شهيرة للكاتبة أجاثا كريستي

ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.

ويقدم المهرجان الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية، التي هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لغرض دعم وتَمكيِن صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي، والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين.

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وتتكون منصة الجونة السينمائية، من برنامجين: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.

وتمنح المنصة جوائز قدرها 250 ألف دولار أمريكي، للمشروعات الفائزة في مرحلة التطوير والأفلام الفائزة في مرحلة ما بعد الإنتاج. تُمنح الجوائز بواسطة مهرجان الجونة السينمائي ورعاته وشركائه.