شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ندوة بعنوان راويات ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهرجان الجونة اليوم الاحد في الثانية عشر ونصف، ندوة لمبادرة "راويات" لرابطة شقیقات في حب السینما من صانعات الأفلام بمختلف أقطار الشرق الأوسط وشمال افریقیا ودول المهجر، وهي المبادرة التي تهدف إلي التضامن بهدف خلق مشهد جدید لهم على مستوي المنطقة وخارجها، ومن مؤسسات المبادرة من مصر المخرجة المصرية كوثر یونس وهي مخرجة مصریة درست الإخراج السینمائي في المعهد العالي للسینما في القاهرة، وخلال عملها كمساعدة مخرج، عملت مع العدید من المخرجین المحلیین والدولیین بما في ذلك یسري نصر االله وموریس سویني وإریك باربییه، وحظي فیلمها الأبرز "هدیة من الماضي" بإشادة.

ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.

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وتتكون منصة الجونة السينمائية، من برنامجين: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.

وتمنح المنصة جوائز قدرها 250 ألف دولار أمريكي، للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير والأفلام الفائزة في مرحلة ما بعد الإنتاج. تُمنح الجوائز بواسطة مهرجان الجونة السينمائي ورعاته وشركائه.