شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح برومو موسيقى لأحدث أغنياته "الجو جميل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الميجا ستار عمرو دياب برومو موسيقي لأحدث أغنياته "الجو جميل"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ولم يكشف عن موعد طرحها أو تفاصيلها، وذلك بعد طرحه أغنية "أهية أهيه" منذ أيام، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي.

وأثار الهضبة عمرو دياب تساؤلات متابعيه بعدما نشر صورة عبر الحساب الرسمي للهضبة، على موقع إنستجرام ظهرت فيها فتاة دون أن يكشف هويتها، وما أن نشر الهضبة الصورة حتى دخل متابعوه خلال التعليقات في سلسلة من التكهنات حولها، دون التوصل إليها إلى الآن.

وكان جمهور النجم عمرو دياب فاجأ خلال حفله الأخير الذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، بالغناء له احتفالا بعيد ميلاده الـ59 الذى وافق يوم 11 أكتوبر الجارى، ووجه الهضبة الشكر لهم واستأنف الغناء مرة أخرى.

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وطرح الهضبة عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية ممثلة أغنية "أهه أهه"، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو يتضمن مقطع من بداية الأغنية، وعلق عليه بالتأكيد على أن الأغنية تم طرحها على أحد الأبلكيشن الشهيرة في عالم الموسيقى.