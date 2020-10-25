شكرا لقرائتكم خبر عن "بعدنا" عمل فنى جديد يجمع محمد محيى ومحمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن محمد رحيم عن تعاون فني جديد يجمعه مع النجم محمد محيي بعد غيابه لفترة عن تقديم أغاني جديدة، والأغنية بعنوان "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق و ألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، ونشر رحيم صورة له مع محمد محي، في الاستوديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"قريبا جدا.. الأغنيه التي ستحطم قلوب الجماهير".



محمد رحيم ومحمد محيى

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ويقدم الملحن محمد رحيم عدة ألحان مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رحيم من الملحنين الذين يمتازون بألحان بسيطة وممتعة فى نفس الوقت، كما أنه وضع نفسعه ضمن افضل الملحنين خلال السنوات الماضية، حيث يتعاون رحيم مع المطربة اللبنانية مايا دياب في أغنية جديدة بعنوان "الكعب العالي"، من كلمات محمد صلاح، وتوزيع هادى شرارة، كما يقدم رحيم لحن جديد مع المطرب حميد الشاعرى في ألبومه الجديد بأغنيه بعنوان" أوسكار"، من كلمات مؤمن سالم وتوزيع تميم.

من ناحية أخري طرح الفنان محمد محى أول 3 أغنيات من ألبومه الجديد، وهم "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، والثالثة "قلت أخونة"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد.