شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال فى رسالة لهانى شاكر بعد غنائه "بنت الجيران": اللى جاى مفيهوش إسفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب الشعبى عمر كمال رسالة للفنان الكبير ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، بعد حديثه عنه بشكل إيجابي وغنائه أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، ونشر مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" وعلق قائلا، "وأنت أستاذنا وإحنا بنحبك واللى جاى مفيهوش إسفاف".

يأتى هذا بعدما قال هانى شاكر، إنه لا يحب أن تقدم سيرته فى عمل فنى سواء مسلسل أو فيلم، خاصة أنه يرى أنها لن تقدم بشكل مميز، وفى ناس كبار اتعملت سيرتهم فى أعمال ولم تنجح، وأضاف الفنان الكبير هانى شاكر، "عمرى ما كنت مغرور وبحب الخير للناس كلها"، مشيرا إلى أنه منذ طفولته والدته تتنبأ له بالمزيكا قائلا، "وكنت فى اللفة أعيط وأسمع مزيكا أسكت".

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من ناحية أخرى، شوق مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه على موقع إنستجرام لأحدث أعماله الغنائية مع حمو بيكا من خلال فيديو روج بها لأحدث أغانيهما التي تحمل اسم "انتي معلمة"، حيث علق عليها بكتابة: "التريند الجاى".

وكان نشر المطرب عمر كمال على صفحته بموقع "إنستجرام "مقطع فيديو له مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وهما يعلنان عن أحدث إنتاجهما ديو لهما "انتى معلمة"، وأعلنا أنهما سيطرحان الأغنية خلال أيام فى الوقت الذى سيطرح فيه زميله ورفيق نجاحاته السابقة حسن شاكوش ديو جديد بعنوان "سالكة".