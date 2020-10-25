شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تنضم لحكاية من حكايات "نمرة اتنين" بتوقيع محمد شاكر خضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة منة شلبى لحكاية من حكايات مسلسل "نمرة اتنين" المقرر عرضه قريباً على احدى المنصات الرقمية، ويتولى إخراجه محمد شاكر خضير، ولم يستقر صناع العمل على اسم الحكاية حتى الأن، وصورت منة شلبى العديد من مشاهدها في الديكورات الخاصة بالعمل.

"نمرة اتنين" مقرر انطلاق عرضه يوم 29 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتدور أحداثه خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب.

وعلى رأسهم منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدوانى، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدنى، هدى المفتى، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين.

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ويشارك فى إخراج المسلسل كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هانى خليفة، هادى الباجورى، محمد شاكر، أحمد النجار أما فريق التأليف فيضم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، سما عبد الخالق وتم تصوير مشاهد العمل فى 6 دول عربية.