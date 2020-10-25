شكرا لقرائتكم خبر عن أغلاها بـ35 ألف دولار.. ساعات فاخرة فى مهرجان الجونة 2020 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الساعات ليست مجرد أداة لمعرفة الوقت، فهى إكسسوار مميز يضيف للملابس الفخامة، وأحيانا يغير من إطلالتك تماما ويحولها من بسيطة إلى مبهرة مثل باقى الاكسسوارات، لذا حرص عدد كبير من النجوم فى افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى، على ارتداء ساعات أنيقة فاخرة، وبعضهم اكتفى بها كقطعة إكسسوار وحيدة تتحدث عن إطلالتهم.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على اختيارات نجوم وأذواقهم في الساعات وأسعارها.