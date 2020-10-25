ميس حمدان لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي خلانا منحسش بكورونا بسبب التنظيم الرائع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة ميس حمدان، عن إعجابها بتنظيم الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مبسوطة ان مهرجان الجونة عمر ما خذلنا بيبهرنا بتنظيمه الأكثر من رائع، وبيستقطب ناس من جميع أنحاء العالم، من اللي بيشتغلوا في صناعة السينما، ودي فرصة نعرف بعض ونشوف مشاريع مستقبلية، وبنشوف افلام كتير".

وأثنت ميس على إقامة إدارة المهرجان للدورة الرابعة رغم الظروف التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدة "المهرجان خلانا منحسش ان فيه كورونا من كتر التنظيم الرائع".

"الجونة السينمائي" تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "آسر ياسين، بسمة، مي سليم، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي".