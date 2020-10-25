شيرين رضا: محمد رمضان "نمبر وان" ويسعدني أشتغل معاه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبد الفتاح

قالت الفنانة شيرين رضا إنها صوّرت حلقة مع الفنان ماجد الكدواني في مسلسل "نمرة اتنين" والذي يشارك في بطولته العديد من النجوم، ولكنها لا تعلم موعد عرضه.

أضافت شيرين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أنه صوّرت مسلسلي "نمرة اتنين" و"ليه لأ" وهي مكسورة القدم، متابعة: "كنت متعذبة، وكمان كان فيه كورونا".

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وحول إمكانية تعاونها مع النجم محمد رمضان، قالت: "محمد رمضان نمبر وان ولذيذ وجميل وشاطر في شغله، ولو فيه دور يناسبني في فيلم أو مسلسل معاه طبعا هعمله، يسعدني إني اشتغل مع كل الناس".

وبالنسبة لفيلمها القادم، قالت إنه يجمعها مع الفنان خالد الصاوي ويحمل اسم "لما أرجع القاهرة".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.