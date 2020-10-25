توقيع اتفاقية تعاون بين "الجونة السينمائي" ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
دعما لعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وزيادة نشر الوعي بشأن محنة اللاجئين. سيتم اليوم الأحد توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان الجونة السينمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تأتي الاتفاقية للدفاع عن اللاجئين في مصر وزيادة الداعمين لبرامج المفوضية التي تخدم اللاجئين في مصر. إذ يسعى مهرجان الجونة السينمائي للنهوض بعمل المفوضية والدعوة للاجئين في مصر والعالم من خلال مختلف الخدمات والمنصات وحلقات النقاش التي يقدمها مهرجان الجونة السينمائي.
مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الجمعة 23 أكتوبر، بحضور نجوم الفن، وتستمر حتى 31 أكتوبر.
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