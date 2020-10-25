"200 متر" و"وزوجة جاسوس".. أبرز فعاليات اليوم الثاني في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعاليات دورته الرابعة، من عروض أفلام وندوات وجلسات نقاش، اليوم الأحد 25 أكتوبر، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

يستقبل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة البلازا، احتفالية خاصة بفيلم 200 متر، في تمام الخامسة والنصف، على أن يتم عرض الفيلم في السادسة والنصف.

وفي الثالثة إلا ربع، يشاهد الحضور فيلم "لم تثلج أبدا"، وفي السادسة إلا ربع فيلم "حكايان سيئة"، ويُعاد في التاسعة إلا ربع فيلم الرجل الذي باع ظهره.

وتعرض سي سينما 1 على مدار اليون مجموعة من الأفلام، منها في الثانية عشرة والربع إعادة فيلم "حارس الذهب"، وفي الثاثلة وربع فيلم "واحة"، وفي السادسة برنامج الأفلام القصيرة 1، وفي التاسعة والربع فيلم "زوجة جاسوس".

وتستقبل سي سينما 2، أفلام "جزائرهم" في الرابعة والربع عصرا، وفي السابعة فيلم "أيام آكلة لحوم البشر"، وفي العاشرة إلا ربع "33 كلمة من التصميم".

ويشاهد الحضور في سي سينما 3، فيلم مُشع في الثالثة والنصف عصرا، وفيلم زهر الربيع في السادسة والنصف، وفيلم "بداية" في التاسعة إلا ربع مساء.

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وفي سينما جراند الغردقة، يشاهد الجمهور فيلم "لا أبكي أبدا" في الثالثة والربع عصرا، وفيلم "إمح التاريخ" في السادسة مساء، وفيلم "جوزيب" في التاسعة مساء.

الندوات

في الثانية عشرة والنصف ظهرا تُقام ندوة صحفية لفيلم sisters in film، بحديقة الجامعة الألمانية.

وفي الثانية عشرة والربع ظهرا، يتم توقيع بروتوكول تعاون بين جيميناي أفريقيا وتيك توك بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس في البلازا.

وفي الثانية عشرة ظهرا، تُعقد ندوة لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومؤسسة ساويرس للتنمية بحضور نادين لبكي على زوووم في الجامعة الألمانية.

في الثانية ظهرا توقيع بروتوكول تعاون بين مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركة أوراسكوم بحضور عمر الحمامصي ونجيب ساويرس.