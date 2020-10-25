محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تمنت الفنانة نادية الجندي الشفاء العاجل للإعلامية بسمة وهبة بعد وعكتها الصحية الأخيرة بسبب مشاكل في المعدة. نشرت "الجندي" صورة لبسمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت عليها :"الصديقة العزيزة بسمة وهبة ربنا يشفيكي يارب يا حبيبتي، وترجعي بلدك بألف سلامة، وحشتيني بدعيلك من قلبي بالشفاء العاجل". وكانت بسمة وهبة سافرت للعلاج في الخارج بسبب سوء حالتها الصحية، وقالت في حوار لها مؤخرا عبر "سكايب" مع برنامج "مساء DMC": "حالتي سيئة جدًا وأعاني من مشكلتين في المعدة، حالتي مش حالة نادرة بس حالتي كانت صعبة جدًا ومعدتي مينفعش يدخل فيها منظار من كتر العمليات اللي اتعملت فيها فبقى خطر عليا أعمل عمليات فيها، وربنا كرمني بدكتور إنجليزي وجد لحالتي علاج وبقالي شهر مجاليش أي أعراض من اللي كانت بتحصلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرضها.. نادية الجندي توجه رسالة لبسمة وهبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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