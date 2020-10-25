"قلبت السوشيال ميديا" .. من هي هدى الإتربي التي أثارت الجدل في مهرجان الجونة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية حول الفنانة الشابة هدى الإتربي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أُقيم مساء أمس الجمعة.

واحتل اسم هدى الإتربي مكانة متقدمة وأصبحت "تريند" عبر الشبكات الاجتماعية، إذ أشاد الرواد بإطلالتها التي وُصفت بأنها أجمل إطلالة لفنانة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وإليك أبرز المعلومات عن هدى الإتربي:-

- منذ الطفولة شاركت في العديد من المسرحيات في المدرسة، ومنها أعمال لشكسبير وأخرى غنائية واستعراضية.

- درست الحقوق بجامعة القاهرة تنفيذا لرغبة والدتها رغم رغبتها بدخول معهد السينما.

- بعد تخرجها من كلية الحقوق لم تجد نفسها في هذه المهنة.

- عملت في أحد البنوك لنحو ثلاث سنوات.

- عقب ذلك، درست التمثيل في ورش خاصة لعدة أشهر.

- كان سفرها للإمارات من أجل حضور مهرجان دبي السينمائي عام 2016 بداية تغير مسار حياتها نحو الفن.

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- في الإمارات التقت صديق لها يعمل مخرجا يبحث عن بطلة لفيلم قصير، ومن هنا انطلقت رحلتها الفنية.

- شاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.

- عملت كموديل في فيديو كليب أغنية "100 وش" لتامر حسني وأحمد شيبة ودياب ومصطفى حجاج عام 2018.

- بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم "علي بابا" عام 2018.

- توالت أعمالها عقب ذلك، ومنها مسلسلات "ممنوع الاقتراب والتصوير، مليكة، طلعت روحي، الزوجة الـ18، كلبش 3" وفيلم "نادي الرجال السري" وغيرها.

- آخر أعمالها شهدها العام الجاري، إذ شاركت في مسلسلات: "فرصة تانية، خيانة عهد، ختم النمر، القمر آخر الدنيا".