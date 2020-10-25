تراند اليوم : سر اعتزال بطلة مسلسل "رأفت الهجان" في عز مجدها

حل أمس الموافق 24 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة صفاء السبع رقم 63 والتي شاركت في العدديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

صفاء السبع هي ابنة الفنان الشهير محمد السبع وانطلقت في عالم الفن بعد أن تخرجت من معهد الفنون المسرحية.

شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية أشهرها دور "مونيكا" في مسلسل رأفت الهجان.

في السينما شاركت في بعض الأفلام مثل "لعبة الأشرار" و بوابة أبليس.

بعد رحلة فنية شهدت الكثير من النجاح قررت صفاء السبع الاعتزال نهائيا بعد زواجها من ضابط والتفرغ لتربية ابنتها .

