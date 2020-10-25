شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "الحرير المخملى" لـ جمال سليمان بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صناع مسلسل " الحرير المخملي " للنجم جمال سليمان تصوير المشاهد الأولى من العمل بعد أسبوع وتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية تبدأ من التسعينات إلى الألفينات، ويعرض خارج السباق الرمضانى وهو عن رواية أميمة عز الدين وسيناريو وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين.

ويجسد جمال سليمان دور أب ديكتاتور خلال الأحداث، ويعيش فى قصر كبير فى محافظة المنصورة، والأحداث تدور فى حقبة الأربعينات ويقوم أولاده بالإنقلاب عليه بسبب الشدة التى يعاملهم بها وهناك جلسات عمل تتم بين صناع العمل للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق تصويره.

وعرض لجمال سليمان فى الدراما الخليجية خلال شهر رمضان الماضى مسلسل "الحرملك 2" بمشاركة نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصرى، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق.