محرز يوجه رسالة مشفرة لعوار من أجل الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه رياض محرز نجم مانشستر سيتي رسالة مُشفرة للأسماء مزدوجة الجنسية التي رفضت تمثيل منتخب الجزائر مؤخرا وأبرزها حسام عوار لاعب ليون.
ووجه رياض محرز رسالته بطريقة غير مباشرة إلى عوار ومن يسيرون على دربه، عبر الإشادة بمجموعة اللاعبين الواعدين من مزدوجي الجنسية الذين قرروا خلال الفترة الأخيرة الانضمام لمنتخب شباب الجزائر، وتمثيل بلدهم الأم بشكل مبكر.
وجاءت تلك الرسالة تزامنا مع وصول 14 اسما من فرنسا لارتداء قميص "مُحاربي الصحراء" في سن مُبكرة، حيث دخلوا في معسكر مغلق بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بالعاصمة الجزائرية تحضيرا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.
وقال محرز في رسالته التي لعب فيها على وتر الوطنية والفخر بتمثيل بلد الأجداد: "كما تعلمون، الخيار الذي قمتم به يُمثل فخرا كبيرا لأهلكم، وعليكم أن ترفعوا راية الجزائر عاليا".
وأضاف: "نحن في المنتخب الأول ندعمكم وبالتوفيق لكم في قادم التحديات، وعليكم أن تُشرفوا القميص الذي تحملونه، خاصة أنه ذو أهمية كبيرة لأبناء بلدنا".
وعمل رياض محرز على تحفيز شُبان مُحاربي الصحراء بطريقته الخاصة قائلا لهم: "عليكم أن تعملوا بجد، وسيأتي دوركم من أجل تمثيل المنتخب الوطني في فئة الأكابر في المُستقبل".
وختم نجم مانشستر سيتي رسالته التحفيزية بطريقة ساخرة بالقول: "لقد شاهدت بعض قصات الشعر الغريبة للاعبين، لكن هذا أمر طبيعي، فأنتم لا تزالون شبابا وفي مقتبل العمر، وفي الأخير أنتم في مركز سيدي موسى الآن فحذار أن تقوموا بتخريب غرفتي، وعليكم أن تتركوها نظيفة".
يذكر أن حسام عوار رفض دعوة الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة من أجل تمثيل محاربي الصحراء في المحافل الدولية، مفضلا تمثيل منتخب فرنسا.
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