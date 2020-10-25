مفاوضات لعرض فيلم "جيمس بوند" الجديد عبر نتفليكس بسبب كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت منصات بث ترفيهي، مثل نتفليكس وأبل، عن أنها تبحث إمكانية الحصول على حق عرض فيلم جيمس بوند الجديد "No Time to Die" الذي كان من المقرر عرضه في أبريل الماضي، وتم تأجيل إطلاقه عدة مرات بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال موقع "فاريتي" إنه من المتوقع أن تتم صفقة عرض الفيلم عبر المنصات المذكورة مقابل 600 مليون دولار، وذلك عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدتها جراء تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

يشار إلى أن الفيلم من بطولة دانيال كريغ ورامي مالك، بالإضافة إلى كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم. ومن إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذي شارك في كتابته مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند التي يقوم ببطولتها دانييل كريغ بعدما حقق أعلى الإيرادات في تاريخ السلسة الشهيرة.