شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال فيلم "كيرة والجن" التصوير في العديد من الديكورات منها استوديوهات وشوارع في القاهرة لتصوير المشاهد الخارجية، حيث يودع أبطال العمل البلاتوة مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج استعداداً للعرض في السينمات بداية 2021، حيث انتهى المخرج مروان حامد من تصوير 70% من أحداث الفيلم.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، إخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.

ويستعد كريم عبد العزيز لتصوير مسلسله الجديد "الاختيار 2" بمشاركة النجم أحمد مكى للعرض فى شهر رمضان 2021 سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بينما يرتبط أحمد عز بتصوير مسلسله "هجمة مرتدة" الذى تأجل عرضه من شهر رمضان الماضى وتشاركه البطولة هند صبرى وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.