شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا ماهر بائعة ورد فى مسلسل "أبلة فاهيتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة دنيا ماهر في دور بائعة ورد خلال أحداث مسلسل "أبلة فاهيتا"، ويكون هناك العديد من المواقف بينها وبين ابلة فاهيتا والنجم باسم سمرة الذى يشارك فى بطولة العمل، وجاء اختيار دنيا من مخرج العمل خالد مرعى بعد نجاحها في مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والذى عرض في شهر رمضان الماضى وحققت نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التي قدمتها، ولفتت الانتباه بدورها الكوميدي فى العمل، وحصدت على إشادات جماهيرية كبيرة حيث قدمت شخصية "نجلاء" صاحبة الإيفيه الشهير "ولا انا عشان معنديش لا قريب ولا حبيب ولا غريب".

وتخوض الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" البطولة المطلقة فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم يظهرون معها كضيوف شرف بجانبها.

يذكرأن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية "أون" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية منبرنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

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كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

من ناحية أخرى تشارك الفنانة دنيا ماهر فى فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى حيث انتهت من تصوير دورها الأيام الماضية وجاء احتيارها من قبل المخرج شريف عرفة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجم عمرو عبد الجليل ومنة شلبى وسليمان عيد ومحمود حافظ وأخرون من النجوم.