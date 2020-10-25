شكرا لقرائتكم خبر عن متى تطلق مايلى سايروس ألبومها الغنائى الجديد " Plastic Hearts " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية مايلى سايروس محبيها و عشاقها بإعلانها أنها قررت أن تطلق ألبومها الغنائى الجديد خلال الشهر المقبل ، و هو الخبر الذى قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم و تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة .

قررت مايلي البالغة من العمر ( 27 عام ) أن تطرح البومها الجديد الذى يحمل اسم " Plastic Hearts " وذلك يوم الجمعة 27 نوفمبر القادم ، و تم فتح الشراء المسبق " Pre Order " للألبوم .



مايلي

يذكر أن مايلى سايروس أكدت الشهر الماضى خلال حوارها لراديو The Edge النيوزيلندى أنها تعاونت فى ألبومها الجديد مع اثنين من أهم إيقونات الموسيقى الآن و هما دوا ليبا و بيلى أيدول .

Advertisements

وأشارت مايلى سايروس خلال حوارها أنها عملت لوقت طويل على الألبوم ذلك تفضل أن يتم استعراض كل جوانب قوته و تميزه .

من جهة اخرى أكدت مايلى سايروس مؤخرا بأحدى اللقاءات أن البومها المقبل يعكس شخصيتها تماما ، و سيكون مفاجأة للجميع .

كما أعلنت مايلى مؤخرا أن بالتأكيد انتشار فيروس كورونا يشعرها بحالة من الخوف الشديد وهو ما يدفعها للتفكير عدة مرات قبل تحديد الموعد الرسمى لإطلاق الألبوم ، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أنها مضطرة للانتظار لأيام أفضل قبل إطلاق ألبومها الجديد، وذلك على الرغم من أن العديد من نجوم الغناء أطلقوا أعمالا مميزة استطاعت أن تحقق أرقام قياسية جديدة ، وفى الحقيقة إن مغنية "Midnight Sky" تريد الانتظار حتى تعود الحياة لطبيعتها ويلتقى الناس فى أمان مجتمعين دون خوف من مرض أو جائحة .