شريف منير يكشف سبب غيابه عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غاب الفنان شريف منير عن حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة.

نشر شريف منير صورًا له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، سأله أحد المتابعين عن سبب عدم حضوره المهرجان، قائلًا :"مش شوفناك ليه في الجونة".

ليرد الفنان شريف منير:"خفت من الزحمة".

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وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.