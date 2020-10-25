فيديو| هالة صدقي تحمل كلب :"قابلت صديق عزيز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت "صدقي" في الفيديو وهي تحمل كلب صغير وتلاعبه، علقت :"قابلت صديق عزيز". تتواجد الفنانة هالة صدقي حاليًا بالجونة، لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي. وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

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