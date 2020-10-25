يسرا تكشف التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد في رمضان

الأحد 25 أكتوبر 2020

كشفت الفنانة المصرية يسرا عن التفاصيل الأولى لمسلسلها المقبل في رمضان 2021، مشيرة إلى أنه من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز



وأكدت أن المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب "المنتج جمال العدل" التي سبق أن قدمت معها العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي "تامر مرسي".

جاء هذا خلال حفل إطلاق خدمة حريف تمثيل الذي أقيم السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر، ونخبة من الفنانين وكبار رجال الأعمال والإعلاميين.

Advertisements

وتأتي خدمة حريف تمثيل ضمن جهود يسرا المستمرة لمساندة المواهب الشابة وحرصها الدائم على فتح المجال لهم في أعمالها.

وتقول يسرا عن دوافعها للمشاركة بالمشروع: "استفدت من دعم ومساعدة النجوم الكبار لي في بداياتي، وهو ما سأظل ممتنة له طوال العمر، ولهذا أنا سعيدة بأنني سأقوم بنفس هذا الدور بشكل رسمي ومنهج فني من خلال خدمة حريف تمثيل، التي تقدمها شركة أورنج المعروفة بدعمها للمواهب الشابة في فنون عديدة، وهذا دافع آخر لتحمسي للمشاركة".

حريف تمثيل هو مسابقة لعملاء شبكة أورنج، وفيها يسجل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير يحاكي إحدى الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، سواء كان الدور يخص يسرا أم غيرها من الممثلين.

وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهرياً، وإضافة لهذا تختار يسرا فائزا آخر، ليقدم الاثنان تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.