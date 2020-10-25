شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن عن "الخطة العايمة": "أنا وعلى ربيع فاهمين دماغ بعض طول الوقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ"توتا" إنه مبسوط بفيلم "الخطة العايمة" الذى يعرض حاليا في السينمات وحقق إيرادات عالية، مشيرًا أن الفيلم كان حاجة جديدة، متابعًا: كان صعب علينا إننا نعمل أنا وعلى ربيع أشخاص مصابين بإعاقة، ويوجد كيميا بيننا وفاهمين دماغ بعض طول الوقت" .

فيما قال الفنان على ربيع أثناء استضافة أسرة العمل في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى الذى يذاع على قناة الحياة أن شخصيات العمل مكتوبة بشكل مميز وطول التصوير كانت تسود بيننا أجواء الضحك والهزار.

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فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.