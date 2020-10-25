شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجة شهد رمزى: لفيلم "الخطة العايمة" حقق إيرادات عالية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنتجة شهد رمزى اثناء استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع ابطال فيلم "الخطة العايمة" الذي يعرض حاليا في السينمات وخاضت من خلاله أولى تجاربها فى الانتاج السينمائي أنها طول عمرها تحب الكوميديا ومشاهدة الاعمال الكوميدية ، والحمد لله معايا في الفيلم كل واحد من الفنانين بطل وأفيش لوحده وهذا ماشجعنى على تجربة الإنتاج والحمد لله الفيلم حقق إيرادات عالية حتى الان .

وقال المخرج معتز التونى أننا كنا شغالين على فيلم آخر غير "الخطة العايمة" ولكن تأجل تصويره إلى ماقابلت مؤلفين العمل بفكرة مختلفة وقدمناها، وبعدها جمعنا جلسات ببعض مع ابطال العمل وبدأنا تصويره في ظل الكورونا .

فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التونى يأحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.