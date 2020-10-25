شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يكشف عن دور الباتشينو فى دخوله عالم التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود عبد المغني عن أهم الأفلام التي كانت سبباً في جعله ممثل ودخول عالم الفن، حينما نشر صورته وهو يرتدي تيشرت عليه صورة الباتشينو الذى ظهر في الخلفية أيضاً في صورة أخري، وعلق عليها بكتابة : " من أهم وأجمل الافلام ..اللي كانت سبب إني أكون ممثل سكارفيس...الباتشينوووو".



محمود عبد المغنى والباتشينو

على جانب يشارك الفنان محمود عبد المغنى فى مسلسل "شارع 9 "، .. وهو من الأعمال ذات الـ45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة محمود عبد المغنى، رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقى، هدى الأتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس .

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

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والمسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل"بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك فى بطولته بوسى وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك أيضا محمود عبدالمغنى في مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مى عز الدين وسوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وشارك عبدالمغنى مؤخرا في فيلم "صاحب المقام" مع كل من آسر ياسين ويسرا، وقدم شخصية تصدرت التريند أثناء طرحه، وهو من إخراج ماندو العدل، وتأليف إبراهيم عيسى .