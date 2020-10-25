شكرا لقرائتكم خبر عن نجله رجاء الجداوي عن ترميم مدفنها: "مش مهم فوق شكله إيه المهم تحت منور قد إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أميرة، نجله النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على إدارة حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لمشاركة صورها من حين لأخر واستقبال تعليقات متابعيها الذين يحرصون على الدعاء لها باستمرار واحياء ذكراها، وحرصت على الرد في التعليقات على تساؤل من أحد المتابعين التي علقت على قبر والدتها الذي يتعرض حالياً لحالة من الترميم.

وكانت قد كتبت أحدي متابعي الفنانة الراحلة تساءلا لأميرة قائلة "الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار.. كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟".



تعليق أميرة على صورة والدتها الراحلة رجاء الجداوي

لترد أميرة على التعليق من حساب والدتها الشخصي قائلة "هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".

لتختتم كلامها قائلة: "وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".