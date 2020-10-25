شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.

وشاركت ليدي جاجا جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها خلال إدلاء صوتها في الانتخابات الأمريكية، معلقة: "الاقتراع هنا! إنه- VoteEarlyDay! – يوم التصويت المبكر- اليوم المثالي للانضمام إلى 46 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات 2020. ضع خطتك للتصويت مبكرًا الآن!".



ليدى جاجا عبر إنستجرام

وفي وقت سابق، حثت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.

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ليدي جاجا

وكتبت ليدي جاجا عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نحتاج إلى آلاف المتطوعين للمساعدة في حماية هذه الانتخابات، يمكن أن تجد أفضل طريقة للمشاركة من خلال مساعدة الناخبين أو تتبع المعلومات المضللة عبر الإنترنت. سجل اليوم!".

وحثت المطربة ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في الانتخابات من خلال نشرها أغنية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أشارت فيها إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.