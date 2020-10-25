عمرو دياب يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "الجو جميل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شوّق الميجا ستار عمرو دياب، جمهوره، لأحدث أغنياته والتي تحمل اسم "الجو جميل".

ونشر الهضبة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بمقطع موسيقي من الأغنية المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وطرح عمرو دياب مساء الجمعة عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية، أغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي تجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي.

وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين الهضبة ونجوم اليونان، إذ سبق وتعاون مع أنجيلا دميتري في أغنيتي "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي".