ندى بسيوني بفستان قصير على البحر ورمضان أمام "حمام السباحة" ..10 لقطات لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام "حمام السباحة".

سعد لمجرد

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"نهاركم سعيد".

دنيا ماهر

نشرت الفنانة دنيا ماهر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

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رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا من اللون الأزرق، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، كما ارتدت نظارة شمسية أنيقة وسط البحر.

شريف منير

شارك الفنان شريف منير جمهوره بصورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "برنيطة" على راسه.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

هدى هاني

نشرت الفنانة هدى هاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم وسط البحر.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة "سيلفي" من داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاقت الصورة إعجاب جمهوره.