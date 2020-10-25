محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: منى الموجي
تصوير: نسيم عبد الفتاح
قالت الفنانة شيرين رضا، إن تصريحها بأن والدها الفنان الراحل محمود رضا كان يتمنى أن تصبح راقصة؛ جاء على سبيل المزاح.
أضافت شيرين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي: "كان حلمه مش إني أطلع رقاصة، أنا قولت كده عشان نخلي المود لذيذ ويضحك، مش عشان أبويا اتوفى أطلع أعيط".
تابعت: "أبويا كان يتمنى إني أمشي في مسيرته وأكمل في فرقة رضا، مش شرط إني أرقص لكن إني آخد بالي من الفرقة وأطور فيها، والفرقة تبع الدولة حاليا وأنا مليش دعوة بيها خالص.. أنا بحب محمود رضا".
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- شيرين رضا: كان قصدي اضحك الناس لما قولت أبويا كان نفسه أطلع رقاصة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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