"الشرع محللي أربعة".. أول رد فعل لـ حمادة هلال بعد هجوم خالد الجندي



محمد اسماعيل - القاهرة - حذف الفنان حمادة هلال، برومو أغنية "الشرع محللي أربعة" والذي طرحه منذ أيام عبر قناته على "يوتيوب"، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب كلماتها.

ونشر هلال، صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلّقا: "بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوي وبحب جمهوري أوي أوي ومن زمان وأنا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلي في حياتي".

أضاف: "بجد الفترة دي صعبة جدا في عالم صناعة الأغاني وأنا عرفت أن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية (الشرع محللي أربعة)، فأنا احتراما ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية".

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وكان الشيخ خالد الجندي، أعلن عن رفضه لأغنية "الشرع محللي أربعة" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "DMC"، وهدد برفع الأمر للقضاء وللأزهر الشريف لفعل ما يراه مناسبا، مؤكدا أن كلمات الأغنية "بشعة" ولا تليق بالشرع الإسلامي.

وكان حمادة هلال كشف عن طرح أغنية جديدة تحمل اسم "الشرع محلل أربعة"، ونشر برومو الأغنية، مشوقا جمهوره لطرحها قريبا، وهو نفس ما فعله محمد رمضان الذي طرح لها برومو عبر "إنستجرام" وأعلن عن بدء تحضيره لأغنية حاملة نفس الاسم.