بالصور ..صدقي صخر على السجادة الحمراء لفيلم حارث الذهب في مهرجان الجونة

حرص الفنان صدقي صخر حضور افتتاح فيلم "حارث الذهب" المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة لدعم صديقه أحمد مالك بطل الفيلم وهو يرتدي بدلة رمادية اللون من Massimo Dutti. وعلق صدقي صخر ".

ويستمر صدقي صخر في تصوير مسلسل "أنصاف مجانين" من أنتاجات viu الأصلية والمقرر عرضه على منصتها في الربع الأول من 2021

وقد حصل أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام

وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبد الرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يذكر من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل ب"100 وش" الذي حقق نجاح كبير في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما

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قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الانجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي. بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز وهو في الخامسة عشر. كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣. اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة ابو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري. كما لعب عدة ادوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني". هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية. وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ ٢٠١٢ حيث يعزف على آلة الهارمونيكا