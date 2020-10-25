تعرف علي فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

يعرض المهرجان عددًا من الأفلام السينمائية المميزة المشاركة في أقسامه المختلفة ومن بينها: "واحة" لإيفان إيكيتش و"زهر الربيع" لسوزان ليندون و"بداية" لديا كولمبيجاشفيلي و"أيام أكلة لحوم البشر" لتيبوهو إدكينز. كما تتضمن عروض السجادة الحمراء عرض فيلم "200 متر" لأمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم أيام فينيسيا السينمائية في الدورةالـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.
إضافة إلى ذلك، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لجسر الجونة السينمائي والتي تتضمن محاضرة للممثل الهندي الشهير علي فازال وتديرها الفنانة بشرى رزة، ويتحدث فيها عن مسيرته الإبداعية الطويلة ووصوله إلى هوليوود وتمثيله مع ألمع أسماء صناعة السينما. كماتتضمن حلقة نقاش المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس: الأطفال مهمون التي تديرها الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، ويشارك فيها كل من كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية و المهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومعالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة والممثلة الشهيرة كندة علوش إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.
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