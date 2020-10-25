تفاصيل انطلاق الدوره الرابعه لمهرجان الجونة السينمائي

وسط إجراءات احترازية مشددة، وأجواء احتفالية مبهرة، وحضور إعلامي وفني عالمي، انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، التي بدأت بأغنية للمطرب اللبناني رامي عياش، ثم قدمت الحفل الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، تلاها كلمة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ثم المهندس سميح ساويرس مؤسس الجونة الذي شكر بدوره جهود الراحل خالد بشارة وقدم تذكارًا إلى زوجته بعد استدعائها إلى المسرح في وسط ترحاب شديد من قبل الجمهور وأعلنت بالاتفاق مع المهرجان تقديم جائزة سنوية لدعم المبادرات السينمائية المستقلة.

صعد بعدها المخرج بيتر ويبر رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لتقديم جائزة الإنجاز الإبداعي إلى الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو. بعد ذلك، صعد المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان إلى المسرح ليقدم جائزة الإنجاز الإبداعي إلى مصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سيف.

تلى ذلك، كلمة السيد انتشال التميمي مدير المهرجان والذي تحدث عن الصعوبات التي واجهت

المهرجان هذا العام وكيف استطاع الفريق التغلب عليها، ثم قدم لجان التحكيم الخاصة بالدورة الرابعة للمهرجان. ليسلم بعدها الفنان خالد النبوي جائزة عمر الشريف للفنان الفرنسي المغربي الأصل سعيد تغماوي. بعدها، صعدت الفنانة شيرين رضا لتلقي كلمتها عن والدها الراحل الفنان محمود رضا، وعقب ذلك رقصات لفرقة رضا الأسطورية للرقص الشعبي.

بينما شهد اليوم، ثاني أيام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي مجموعة مميزة من العروض والفعاليات المؤتمر الصحفي للممثل سعيد تغماوي والذي يكرمه المهرجان بجائزة عمر الشريف. عقد المؤتمر الصحفي بمقر جامعة برلين التقنية (أوديماكس) الساعة 11 صباحًا. تحدث تغماوي عن بداية مسيرته وكيفية وصوله إلى العالمية، وعن تأثره الشديد بعمر الشريف، الأمر الذي يجعله سعيدًا للغاية بتسلمه لجائزة على اسم النجم الراحل.

في الثانية عشرة ظهرا، افتتح معرض مصمم المناظر الكبير أنسي أبو سيف، وسط تواجد كبير من نجوم الفن، منهم: الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان والفنان العالمي سعيد تغماوي وانتشال التميمي مدير المهرجان. حرص أنسي علي اصطحاب الفنان المغربي الأصل سعيد تغماوي بجولة داخل المعرض ليشرح له تفاصيل حصوله على الجوائز والأعمال التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.

أما على مستوى عروض الأفلام فقد بدأت الساعة الـ2:45 مساءً بعرض الفيلم الإيطالي "حكايات سيئة" للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو، الفائز بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في الدورة الـ 70 لمهرجان برلين السينمائي، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. كما أعيد عرض فيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية.

من مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة عرض فيلم "جزائرهم" (الجزائر، فرنسا) من إخراج لينا سويلم، والذي تحكي فيه عن جديها الجزائريين وترصد حياتهما في المنفى حيث عاشا كزوجين أكثر من ستين عاما وبعد ذلك العمر قررا الانفصال بهدوء. كما يعرض اليوم فيلم "حارس الذهب" كأول عرض ضمن عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج المخرج الأسترالي رودريك ماكاي وبطولة النجم المصري الشاب أحمد مالك.

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