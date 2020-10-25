تراند اليوم : هاني رمزي ينشر صورة مع الصحبة الحلوة – إتفرج

نشر الفنان هانى رمزى صورة له مع الفنان خالد الصاوى و الفنان محي اسماعيل من مهرجان الجونة وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” .

وعلق هانى رامزى قائلا ” #gff مهرجان الجونه السينمائي ” وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

منورين وهاني رمزي نجم كبير – منورين ومتجمعين دايما في الافراح – من العراق نحبك

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و انتهي قبل ساعات حفل افتتاح مهرجن الجونة السينمائي، وسط حضور فنى كبير من مصر والدول العربية،وحصلنا على عدد من الصور التى لم تنشر من الإفتتاح.

وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: “لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة” المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان “حول العالم في 14 فيلم”. المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.