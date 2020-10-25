تراند اليوم : السقا وحيد علي الريد كاربت – إتفرج

ظهر النجم أحمد السقا على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، بدون زوجته مها الصغير، التي أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا وتصدرت مؤشرات البحث بعد ارتدائها جاكيت فوق فستانها.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

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كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.