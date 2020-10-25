تراند اليوم : مرات السقا لبست فستان قطعتين .. مش هتصدق سعره كام

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا لدى ظهورها على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بسبب إطلالة وصفها البعض بالغريبة بعض الشئ.

وظهرت مها الصغير مرتدية فستان باللون السيموني وفوقه بليزر باللون الأسود بدا رجاليا مما جعلها عرضة للانتقادات من قبل متابعي المهرجان.

واتضح أن الفستان الذي ترتديه مها الصغير من ماركة Christopher Kane ويبلغ سعره 990 دولارا بينما يبلغ سعر البليزر الأسود 932 دولارا وتبلغ سعر إطلالة مها الصغير في افتتاح الجونة بالجنيه المصري نحو 30.191 جنيها.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

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وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح اليوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.