شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال عن أغنية الشرع محللى أربعة: الشيخ خالد الجندى قالى مينفعش تخسر دينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان حمادة هلال، على الخلاف الأخير بسبب أغنية الشرع محللى أربعة، قائلا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".

وتابع هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة الأغنية لا تبيح الزواج بأربع سيدات، ولكن الفكرة فى اتجاه مختلف تماماً، موضحاً أن فكرة الأغنية مختلفة، وعندما عرفت أن أهل الدين أكدوا بأن الاسم خطأ قمت بإزالته على الفور.

وتابع الفنان حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفياً، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أكد بأن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولته معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة وميه زيها".