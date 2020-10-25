شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان منصور تخطف الأنظار بصحبة زوجها على ريد كاربت مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من دورة لأخرى يخطف الفنانون والفنانات الأنظار على ريد كاربت مهرجان الجونة، مثلما حصل فى الدورة المقامة حالياً، والتي شهدت تألق العديد من النجمات من بينهن الفنانة نورهان منصور أثناء إطلالتها المميزة فى الافتتاح بالأمس، حيث تألقت إلى حد كبير أثناء ظهورها مع زوجها عمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى، حيث تزوج الثنائى فى وقت سابق من شهر أغسطس الماضى.



نورهان منصور

من ناحية أخرى، حضر مؤخراً عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "حارس الذهب" للمخرج والمؤلف رودريك ماكاي، وبطولة أحمد مالك، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فى الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، منهم أحمد السقا، هانى رمزى، منة شلبى، بسمة، أيتن عامر، عمرو منسى، ناردين فرج.

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نورهان منصور مع زوجها

كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى لمشاهدة الفيلم كل من آسر ياسين، محيى إسماعيل، المخرج أمير رمسيس، ريا أبى راشد، المخرجة هالة خليل، جورجينا طواف.



نورهان منصور

وكان "حارس الذهب" شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".



نورهان منصور

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 فى أستراليا الغربية، حين يسعى راعى جمال أفغانى للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائى المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده فى سباق الوصول إلى فرن سرى لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذى يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاى رايان.

وكان الفيلم تلقى دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهى Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائى الإقليمي.