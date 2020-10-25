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شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب إطلالة.. سينتيا خليفة ببدلة رجالى بدون قميص فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، مرتدية بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت.
من ناحية أخرى، كان حارس الذهب قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة" وقالت الغارديان "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".
وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.
وكان قد الفيلم تلقى دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.
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