شكرا لقرائتكم خبر عن سامر المصرى: مهرجان الجونة قضى على حالة الاكتئاب و"الاختيار" عمل عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم السورى سامر المصرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن سعادته بمشاركته للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة. وأشار إلى أنه كان يسمع عن هذا المهرجان التى كانت سيرته طيبة، لذلك كانت لديه رغبة في المشاركة، وحينما شارك فيه هذا العام تأكد من هذه السمعة بنفسه، وزادت سعادته بلقاء أصدقائه النجوم المصريين الذين تربطه معهم علاقة صداقة وطيدة.

وقال سامر المصرى إن أهم ما أسعده هو إصرار المسئولين على إقامة المهرجان وسط ما تمر به البلاد من جائحة كورونا ، واعتبرها تحديا وجرأة من إدارة المهرجان، أسوة ببعض بالمهرجانات الأوروبية.

وأهم ما لفت نظره فى المهرجان هذا العام هو اتباع الإجراءات الاحترازية من كل المشاركين في المهرجان، بالإضافة إلى التنظيم الجيد وحسن استقبال المسئولين عن المهرجان للضيوف، بالإضافة إلى قوة الأفلام المشاركة.

وأكد النجم السورى أن هذا المهرجان نجح في أن يخرجه من حالة الاكتئاب التى كانت تسيطر عليه بسبب كورونا، وأكسبته طاقة إيجابية كبيرة غيرت كل تفاصيل حياته.

ومن ناحية أخرى قال النجم سامر المصرى إنه تشرف بالمشاركة في فيلم "الخلية" مع النجم أحمد عز والمخرج الكبير طارق العريان وأمينة خليل ومحمد ممدوح، خاصة أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وهذا ما اكتشفه من خلال لقائه مع الجماهير في الشارع المصرى، التى أثنت على الفيلم، وأشار إلى أنه بذل مجهودا كبيرا أثناء تصوير هذا الفيلم، وأن الله كلل هذه الجهود بالنجاح الكبير، وأضاف أنه من عشاق العمل السينمائى أكثر من الدراما وخياله الأول هو بالسينما.

Advertisements

ونفى ابتعاده عن الأعمال المصرية، خاصة أنه قام بتصوير مسلسل "السلطان والشاه"، وأكد تشرفه بالعمل مع بعض النجوم المصريين في هذا المسلسل مثل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة والنجمان كمال أبو رية ومحمد رياض، ولكنه في الفترة الأخيرة ابتعد قليلا بسبب انشغاله بالمشاركة في بعض المسلسلات خارج الدول العربية، حيث قام بتصوير مسلسلين عربيين مشتركين مع فنانين أجانب من جورجيا، كما شارك في فيلم أمريكى مهم بالنسبة له، كما شارك في فيلم أمريكى آخر وهو "غير اللائق" مع نجوم كبار ومهمين، ويحضر حاليا لمسلسل وفيلم مصريين يتكتم عن تفاصيلهما حاليا بأمر الجهات المنتجة.