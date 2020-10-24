شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية ترحب بضيوفها في عالم من الروائع والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020

تفتتح القرية العالمية اليوم الأحد موسمها الخامس والعشرين أمام ضيوفها والذي يمتد على مدار 25 أسبوعاً احتفالاً بذكرى اليوبيل الفضي.



وأنهت القرية جميع التحضيرات للموسم لتقدّم لضيوفها عالماً من الروائع مع باقة غنيّة بالبرامج الثقافية والترفيهية في الهواء الطلق لتوفر لهم تجارب وذكريات إستثنائية.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية معرض حديثه عن انطلاق الموسم الخامس والعشرين، : "حرصنا خلال الأشهر الماضية على العمل المتواصل نحو تقديم موسم استثنائي بكل المعايير لإسعاد ضيوفنا. أثبتت القرية العالمية على مدى ربع قرن شعبيتها الكبيرة بين المقيمين في الإمارات وخارجها، وغدت الوجهة المفضلة للملايين منهم في كل موسم. نحن سعداء بافتتاح بواباتنا أمام الضيوف والعالم احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وندعو جميع محبّي القرية العالمية للانضمام إلينا والاحتفال معنا. نفتخر بجميع الجهود التي يقدمها شركاؤنا وجميع العاملين معنا وحتى ضيوفنا والتي لعبت دوراً كبيراً في تمكيننا من تقديم موسمنا والانطلاق ببرامجنا. كما نفتخر بروح الفريق الواحد التي عمل بها فريقنا في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية تطلعاً لاستقبال ضيوفنا وتوفير تجارب استثنائية لهم. يعد الموسم الخامس والعشرين علامة فارقة في تاريخنا ونحن على ثقة في الأثر الكبير الذي سيتركه في ذاكرة الجميع من خلال جميع التجارب التي سنقدمها لضيوفنا والبرامج الترفيهية التي في جعبتنا لهم."

وتَعِد القرية العالمية ضيوفها بموسم حافل بالاستكشافات المميزة لأروع كنوز العالم وثقافاته الغنية، والتي يصل عددها إلى 78 ثقافة متمثلة في 26 جناح، يتألق كل منهم بمحلاته التي تقدّم الحرف والمشغولات اليدوية والمنتجات الأصيلة والنكهات الفريدة، إضافةً إلى العروض الثقافية المفضلة لدى ضيوف الوجهة. ويعتبر جناحي روسيا وكمبوديا وفيتنام أحدث الإضافات لهذا الموسم في القرية العالمية.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! في انطلاقته الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الموسم الرابع والعشرين، تعود الوجهة الترفيهية والتعليمية مجدداً هذا الموسم مع مجموعة من أروع الغرائب والعجائب الطبيعية، والعلمية، والفنية وحتى البشرية خلال ستة صالات عرض فريدة. وتشهد صالة عرض "الغرائب البشرية" هذا الموسم إضافات جديدة تضم معروضات خاصة بالفنان ويلارد ويجان الشهير بتقديمه لأصغر الحرف والمشغولات في التاريخ. كما تقدّم صالة عرض "الاستديو السحري" منفذ جديد بمنظور مرعب وشيّق يصوّر نسخة عن زنزانة سجن قديمة تبعث روح الإستكشاف في المتفرج. كما تعود متاهة المرايا العجيبة هذا الموسم بتطويرات جديدة على المؤثرات الخاصة التي ستدهش الضيوف.

عالم من الإثارة والتشويق في "كرنفال"

تزدهي مدينة الملاهي "كرنفال" هذا الموسم بالعديد من الجولات والتجارب المثيرة والشيقة التي ستدهش الضيوف. وتقدّم المنطقة المخصصة للجولات والألعاب الترفيهية في القرية العالمية خلال الموسم الخامس والعشرين أكثر من 30 جولة شيّقة للعائلات والأطفال ومحبّي الإثارة والتشويق، وأكثر من 30 لعبة مهارة بهدايا مميزة، وأكثر من 100 لعبة فيديو فريدة. وتعدّ لعبة "مانيلا مايهام" أحد أجدد الإضافات على الجولات الترفيهية الشيّقة، والتي تم تصنيعها في إيطاليا، وتوفر تجربة دوران كامل على إرتفاع يصل إلى 7 أمتار وبسرعة 30 دورة في الدقيقة.

تذوقوا ألذ النكهات من جميع قارات العالم

يمكن لضيوف القرية العالمية هذا الموسم الإستمتاع بتجارب تذوق لألذ وأغرب المأكولات والأطباق من جميع أنحاء العالم والمنتشرة في جميع شوارع الوجهة. تستضيف الوجهة 19 مطعم وأربعة مقاهي يمكن للضيوف الإختيار بينها، مع تقديم المطابخ الجديدة هذا الموسم من جورجيا وسوريا وأمريكا وجنوب أفريقيا. كما سيكون محبّي الوجبات الشعبية العالمية على موعد مع تجارب جديدة يقدمها أكثر من 170 من الأكشاك وعربات الطعام لتكون القرية العالمية أكثر الوجهات تنوعاً بالنكهات العالمية في المنطقة.

عالم من روائع الترفيه

لطالما تألقت القرية العالمية ببرامجها الترفيهية وعروضها المسرحية أمام الملايين من الضيوف. ولا يقل الموسم الخامس والعشرين عن ذلك بشيء، بل يقدّم تجارب جديدة وإستثنائية ستترك أجمل الذكريات لجميع الأعمار. ويمكن لضيوف الوجهة الإستمتاع بمشاهدة أروع العروض المسرحية الجديدة التي قام فريق الترفيه في القرية العالمية بإنتاجها أثناء جلوسهم على المقاعد الجديدة التي تمت إضافتها أمام المسرح الرئيسي. ويضم جدول العروض لهذا الموسم عرض "آخر الصيحات" لفريق آربان كرو، الذي يقدّم أقوى الحركات الأكروباتية والشقلبات والحيل الإستعراضية المثيرة.

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ويكون الضيوف من محبّي العروض العصرية على موعد مع العرض الجديد "ستريت جام" الذي يقدّم مجموعة من أروع الأغاني العصرية على إيقاع الرقصات السريعة التي تقدمها فنانات من أصحاب المواهب الرائعة. كما تقدّم القرية العالمية عرض "أوتو آنجيلز" المستوحى من سبعينيات القرن الماضي والذي سيرسم الإبتسامة على وجوه الضيوف بما يقدمه من تصاميم ورقصات فريدة ومميزة. وتضم الروزنامة الترفيهية أيضاً عرض "سلامبر تيلز" الذي سيأخذ الضيوف في رحلة سحرية مبنية على مخيلة الأطفال وحكايا شهرزاد في قصص ألف ليلة وليلة.

وسيكون ضيوف القرية العالمية من الصغار على موعد مع أجمل الأوقات في مسرح الصغار الذي سيقدّم باقة من عروض شخصياتهم الكرتونية المحببة والجديدة مثل "بيتر رابيت" و "أكتوناتس" و "كير بيرز" ليزدادوا على الشخصيات "تشوتا بيم" و "بي جي ماسكس" و "بين آند هولي" في القرية العالمية. كما يمكن للضيوف الصغار الإستمتاع بأحدث العروض الجديدة والمبنية على أحد أنجح قصص الأطفال "ذا كيوريوس تايل أوف ذا دودو" من خلال العرض الجديد "دونت دو ذا دودو". ويستمر التشويق في مسرح الصغار مع العروض الجديدة التي تقدمها يقدمها فريق ذا جرين بلانيت في كل يوم سبت وإثنين من الموسم، والتي تهدف إلى تعليم الصغار حول أروع الحيوانات مثل آكل النمل والعنكبوت الذئبي "تارانتيولا" والسلحفاة العملاقة وأفعى البايثون.

ويستمر الترفيه في هذا الموسم مع مجموعة جديدة من أكثر العروض المتجولة تألقاً في تاريخ الوجهة والتي تضم عرض "عامود الإنارة الحيّ" و "صاروخ الريترو" و "فرسان القرية العالمية" و "النغمات المتدحرجة"، الذين ينضمون إلى باقة العروض المتجولة التي يعشقها ضيوف القرية العالمية مثل "الرجل في البرميل" و "سوبر هيلبفول هيروز" و "الغوريلا في القفص" و "النعامة أولّلي".

ويتوّج العرض الشيق هذا الموسم روزنامة الترفيه بما يتميّز به من مؤثرات وإنتاجات مثيرة ستترك الضيوف بقمة من الحماس والتشويق. وتدور أحداث العرض حول المحققين الناجحين آبي مارشال وفرانك آدمز من قسم شرطة "نورث رابيدز" في مهمتهم للإطاحة بأحد أخطر العصابات، والتي يتخللها الكثير من التغييرات في الخطط. ويتخلل العرض الكثير من مشاهد المطاردات المثيرة والمؤثرات النارية، والقيادة الخطيرة، والقفز في الدرّاجات ومؤثرات الإنفجارات والسقوط الحر لتقدّم جميعها العرض المثير "المطاردة السريعة" الذي يخطف الأنفاس.

عالم من الروائع

وتقدّم القرية العالمية طوال موسم اليوبيل الفضي تجارب تسوّق عالمية، ووجهات شيّقة، ونكهات لذيذة وباقة من أروع العروض الترفيهية الأقوى. تبدء الإحتفالات مع الحفل الرسمي للموسم الخامس والعشرين بتاريخ 30 أكتوبر بتقدمة فرقة "روكين 1000"، أكبر فرقة متخصصة بموسيقى الروك في العالم، تحت عنوان "الحفلة العالمية" التي تقدّم بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية وطيران الإمارات وفندق جميرا بيتش. وسيتم تقديم الحفلة الإفتراضية التي يشارك بها 2,500 موسيقي ومغني من أكثر من 80 دولة من خلال شاشات المسرح الرئيسي العملاقة في القرية العالمية وبثّها مباشرة من خلال صفحة اليوتيوب الرسمية للوجهة حتى يتمكن المعجبين من متابعة هذه الحفلة التاريخية في جميع أرجاء العالم.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها هذا الموسم بمزيد من الراحة وإجراءات السلامة لضمان قضائهم أجمل الأوقات في ظل المستجدات الحالية. لطالما كانت راحة الضيوف وسلامتهم على رأس أولويات الوجهة العائلية الرائدة والتي تقدم هذا الموسم مجموعة الممارسات المطوّرة لتعزيز تجارب الضيوف منحهم راحة البال أثناء زيارتهم واستكشافهم لعروضها. بالـتأكيد، يتم تطبيق سياسات التباعد الإجتماعي في جميع مرافق الوجهة، كما تمت إضافة مقاعد متباعدة أمام المسرح الرئيسي لضمان تطبيق السياسات بشكلٍ سهل. ويتوجب على جميع الضيوف وفرق العمل في القرية العالمية إرتداء كمامات الوجه طوال الوقت، إضافةً إلى توزيع الكمامات المجانية للضيوف الصغار والتي تتمتع برسومات مرحة وألوان مميزة تبث السعادة بين الأطفال أثناء إرتدائها للإستمتاع بأوقاتهم.

وتم إضافة ممرات للمسح الحراري عند جميع مداخل القرية العالمية، وأكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين منتشرة في جميع أرجاء الوجهة. وللمزيد من الراحة، يتم تنظيف وتعقيم جميع الجولات والألعاب في منطقة كرنفال وغرف الصلاة وعربات الركشة وسيارات الجولف والخدمات المتعددة الإستخدامات مثل عربات التسوق والكراسي المتحركة بعد كل إستعمال. وتحرص الوجهة أيضاً على زيادة جداول التنظيف والتعقيم أثناء ساعات العمل مع تطبيق برنامج التعقيم الشامل لجميع المرافق في الوجهة يومياً بعد الإغلاق.

جدير بالذكر أن القرية العالمية تتعاون مع شركة "شيلد مي" المزوّد الرائد في قطاع التعقيم لضمان أعلى معايير الحماية للضيوف والشركاء.

وأطلقت القرية العالمية تطبيقها الجديد للهواتف المتحركة وموقعها الإلكتروني الجديد بالتزامن مع إنطلاق الموسم الخامس والعشرين، اللذين يمكنان الضيوف من شراء التذاكر الإلكترونية بكل سهولة والإستمتاع بالعديد من الخصائص الفريدة والأعلى في المعايير العالمية أثناء زيارتهم للوجهة. كما يمكن للضيوف الراغبين بالإستمتاع بحلول الدفع الذكية والغير نقدية الإستفادة من تطبيق “GV Pay by noqodi” الذي أطلقته الوجهة مؤخراً والذي يمكن إستخدامه عن طريق الهواتف الذكية في جميع المنافذ والمحلات.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها في الموسم الخامس والعشرين لوقت أطول في أيام السبت بحيث تفتح أبوابها لأول مرة إبتداءً من الساعة الثانية ظهراً و وحتى الحادية عشرة مساءً. من الأحد إلى الأربعاء من الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، وتغلق بوابات الدخول في 11:30 مساءً. أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية من 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل، وتغلق بوابات الدخول في 12:30 بعد منتصف الليل. زخصصت القرية العالمية أيام الإثنين لدخول العائلات والنساء فقط، إلا في حالة العطل الرسمية.