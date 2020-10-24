اكتشاف أثري في مصر… مقبرة المشرف على الخزانة الملكية “بادي است”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

اكتشاف أثري جديد ضخم في منطقة آثار الغريفة بتونا الجبل في محافظة المنيا في صعيد مصر، يضم مقبرة المشرف على الخزانة الملكية ”بادي است“ بداخلها تماثيل حجرية في حالة جيدة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن المقبرة المكتشفة تتكون من بئر للدفن بعمق 10 أمتار.

وشرح أن ”هذا البئر يؤدي إلى حجرة كبيرة بها نيشات محفورة في الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل، عثر بداخلها على تمثالين من الحجر الجيري، أحدهما على هيئة العجل أبيس والآخر لسيدة، إضافة إلى أوان كانوبية من أجمل الأواني التي تم العثور عليها، مصنوعة من الألبستر على هيئة أبناء حورس الأربعة نقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى“.

كشف أثري ضخم Advertisements

ولفت وزيري، إلى أنه تم العثور أيضًا على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، و6 دفنات لأفراد عائلته، بها ما يقرب من ألف تمثال أوشابتى من الفيانس أيضا ومجموعات من الأواني الكانوبية مصنوعة من الألبستر والحجر الجيري وبعض من التمائم والجعارين ومجموعة من الأواني الفخارية من العصر الصاوي، ما بين الأسرة 26 حتى الأسرة 39.

كشف أثري ضخم

واضاف أنه تم العثور على 4 توابيت حجرية على هيئة آدمية ما زالت مغلقة بالملاط، لافتًا إلى أن العمل لا يزال مستمرا للكشف عن المزيد من أسرار وكنوز منطقة الغريفة.