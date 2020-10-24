مصر تعلن عن كشف أثري جديد في محافظة المنيا

السبت 24 أكتوبر 2020

أعلنت مصر عن كشف أثري جديد في محافظة المنيا جنوبي البلاد اليوم.



وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بعثة أثرية تعمل برئاسته في منطقة آثار الغريفة بتونا الجبل في محافظة المنيا عثرت على مقبرة المشرف على الخزانة الملكية "بادي است" بداخلها تماثيل حجرية ولقى أثرية في حالة جيدة من الحفظ.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيري أن المقبرة تتكون من بئر للدفن بعمق 10 أمتار، يؤدى إلى حجرة كبيرة بها "نيشات" محفورة في الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل عثر بداخلها على تمثالين من الحجر الجيري إحداهما على هيئة العجل أبيس والآخر لسيدة.

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وأوضح وزيري أنه تم العثور كذلك على أوانٍ "كانوبية" من أجمل الأواني التي عُثر عليها مصنوعة من الألبستر على هيئة أبناء حورس الأربعة نقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى.

ولفت إلى أنه تم العثور أيضاً على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، و6 دفنات لأفراد عائلته بها ما يقرب من 1000 تمثال أوشابتي من الفيانس ومجموعات من الأواني الكانوبية مصنوعة من الألبستر والحجر الجيري وبعض من التمائم والجعارين ومجموعة من الأواني الفخارية من العصر الصاوي.

ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأنه تم العثور على أربعة توابيت حجرية على هيئة آدمية ما زالت مغلقة بالملاط، مشيراً إلى أنه لا يزال العمل مستمراً للكشف عن المزيد من أسرار وكنوز منطقة الغريفة.